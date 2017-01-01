iPhone XВ: В России сделали пасхальный смартфон

Ювелиры украсили iPhone пасхальными символами.

Российский производитель люксовых смартфонов Caviar, известный своими экстравагантными версиями iPhone, представила новые модификации флагманского смартфона Apple. Обновление коллекции Credo приурочено к Пасхе.

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Свежие версии iPhone X выполнены в стиле яиц работы Карла Фаберже. Католическая версия пасхального iPhone X украшена миниатюрой с портретом Папы Римского Франциска, православная — миниатюрой с ликом Христа с новгородской иконы XII века Спас нерукотворный. Также есть вариация с гербом России.

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Католический iPhone X отделан белым композитным камнем с узнаваемой ажурной сеткой с двойным золотым покрытием, православный - красным композитным камнем. В основу отделки iPhone X с гербом России лёг композитный малахит.