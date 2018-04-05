Corezoid – успешный украинский стартап

Ведущий шоу Оттак мастак (НЛО TV) Серж Куницын выбирает самые интересные украинские стартапы и рассказывает о них. Сегодня поговорим о проекте Corezoid, который занял второе место на престижном мероприятии Money 20/20 Hackathon в Лас-Вегасе в 2016 году.

Система Corezoid - это открытая модульная конструкция с облачным хранением данных, основанная на теории конечных автоматов с использованием методов программирования.

Corezoid реализует концепцию Post-IT, в рамках которой программное обеспечение не создается с нуля, а собирается, как конструктор, позволяющий ускорить запуск новых продуктов, сократить расходы на поддержание существующей ИТ-инфраструктуры и усилить контроль за бизнес-процессами внутри компаний.

Вот так украинцы покоряют мир! Знайте наших и смотрите шоу Оттак мастак по будням в 06:30 на телеканале НЛО TV.