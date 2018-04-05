Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Corezoid – успешный украинский стартапПромо

Комментариев: 1
Corezoid – успешный украинский стартап

Ведущий шоу Оттак мастак (НЛО TV) Серж Куницын выбирает самые интересные украинские стартапы и рассказывает о них. Сегодня поговорим о проекте Corezoid, который занял второе место на престижном мероприятии Money 20/20 Hackathon в Лас-Вегасе в 2016 году.

Система Corezoid - это открытая модульная конструкция с облачным хранением данных, основанная на теории конечных автоматов с использованием методов программирования.

Corezoid реализует концепцию Post-IT, в рамках которой программное обеспечение не создается с нуля, а собирается, как конструктор, позволяющий ускорить запуск новых продуктов, сократить расходы на поддержание существующей ИТ-инфраструктуры и усилить контроль за бизнес-процессами внутри компаний.

Вот так украинцы покоряют мир! Знайте наших и смотрите шоу Оттак мастак по будням в 06:30 на телеканале НЛО TV.

Поделись:
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Peyot    05.04.2018, 15:18
Оценка:  -1
Peyot
че за логотип?
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Внутри ТЕХНО

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь