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Google хочет выпустить доступный смартфон Pixel

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Смартфон будет работать на Android Go.
Pixel может сделать HTC
Pixel может сделать HTC

Если верить информации одного зарубежного издания, то мега корпорация Google в скором времени может представить новинку в линейке Pixel. Главная отличительная черта смартфона – небольшая цена. Ожидается, что гаджет войдет в программу Android Go.

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Судя из названия — Google Pixel Desire, аппарат либо имеет отсылку к устройствам от HTC, либо же его будут собирать специалисты компании, вошедшие недавно в Google.

Самым большим разочарованием для пользователей может стать то, что новинка выйдет только в Индии. Однако, если там аппарат будет популярным, то производитель обещает вывести его на мировой рынок.

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