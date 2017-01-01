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Lockheed Martin создает бесшумный сверхзвуковой самолет

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Компания разрабатывает самолет по контракту с NASA.
Внешний вид X-Plane
Внешний вид X-Plane

Lockheed Martin получила контакт NASA на проектирование, сборку и испытание летного прототипа сверхзвукового самолета X-Plane. Анимация полета модели доступна на официальном сайте американской корпорации.

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Первый полет LBFD (Low-Boom Flight Demonstrator) запланирован на 2021 год. Соответствующие работы в компании поручены Skunk Works (занимающееся наиболее современными и секретными разработками подразделение Lockheed Martin).

Предполагается, что X-plane должен на высоте около 17 километров поддерживать крейсерскую скорость 1500 километров в час. Разработка LBFD проводится с целью максимально возможного снижения шума от полета сверхзвукового самолета.

Тихий сверхзвуковой самолет X-Plane
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Теги: самолет, Lockheed Martin
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