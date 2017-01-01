Panasonic представила свой первый смартфон с дисплеем 18:9

Смартфон получился бюджетным.

Японская компания Panasonic представила первый в своём ассортименте смартфон с дисплеем, имеющим соотношение сторон 18:9. Такой моделью стала Eluga Ray 550.

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Она базируется на четырёхъядерном процессоре MediaTek MT6737H с тактовой частотой 1,3 ГГц и операционной системе Android 7.0 Nougat. Чип содержит встроенный графический ускоритель Mali-T720.

Объём оперативной и постоянной памяти составляет 3 и 32 Гбайт соответственно. Последнюю можно расширять при помощи сменных накопителей microSD, вместимость которых не должна превышать 128 Гбайт.

Телефон получил две камеры — основную на 13 мегапикселей и фронтальную 8-мегапиксельную. Обе имеют светодиодную вспышку.

Eluga Ray 550

5,7-дюймовый дисплей характеризуется разрешением 1440 × 720 точек (HD+) и обладает защитным стеклом с загнутыми краями (так называемый эффект 2.5D). Ёмкость аккумуляторной батареи равна 3250 мА·ч.

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Габариты изделия составляют152,5 × 73,3 × 8,5 мм, масса — 152 грамма. Предусмотрены сканер отпечатков пальцев сзади, два слота для SIM-карт и модули беспроводной связи 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 4.1, GPS и ГЛОНАСС.

Модель Panasonic Eluga Ray 550 создана в чёрной, голубой и золотистой расцветках металлического корпуса. Смартфон поступит в продажу 5 апреля 2018 года и будет стоить около $140.