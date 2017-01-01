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Facebook удалил почти 300 страниц российской фабрики троллей

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По сведениям Цукерберга, страницы были связаны с Агентством интернет-расследований.
Фабрику троллей в Фейсбук закрыли
Фабрику троллей в Фейсбук закрыли

Социальная сеть Facebook удалила более 270 страниц и аккаунтов, связанных с российским Агентством интернет-исследований.

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Как сообщил глава соцсети Марк Цукерберг, удаленные страницы были направлены на российских пользователей и русскоговорящую аудиторию в соседних с Россией странах, в том числе в Азербайджане, Узбекистане и Украине.

Некоторые из страниц, по данным Facebook, принадлежали новостным изданиям, но также управлялись российской фабрикой троллей. В частности, одно из заблокированных изданий имело около миллиона подписчиков в фейсбуке и около 500 тысяч подписчиков в инстаграме.

Кроме этого Facebook пообещал в ближайшее время выпустить специальное приложение, позволяющее пользователю проверить, является ли он подписчиком связанных с фабрикой троллей аккаунтов.

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"Большинство наших мер, принятых ранее против «Агентства интернет-исследований», были направлены против его вмешательства в зарубежные выборы. Сейчас мы удаляем их страницы, направленные на россиян. Это российское агентство неоднократно действовало при помощи обмана и пыталось манипулировать людьми в США, Европе и России, и мы не желаем видеть его в Facebook ни в одной части мира", - написал Марк Цукерберг.

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Теги: Facebook, Марк Цукерберг, фабрика троллей, Россия
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