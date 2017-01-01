Google отпраздновал день рождения американской поэтессы дудлом

Главная страница Google посвящена Майе Энджелоу.

Google 4 апреля празднует день рождения афроамериканской писательницы и поэтессы Майи Энджелоу.

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Энджелоу написала пять сборников эссе, семь автобиографических книг, несколько пьес и поэтических сборников. Ее самая популярная книга "Я знаю, от чего птица поет в клетке" - автобиографический роман, где писательница рассказывает о своем изнасиловании, когда ей было 8 лет.

Главные темы всех произведений Энджелоу - борьба с расизмом и гендерным неравенством. Писательница работала с Мартином Лютером Кингом и Малькольмом Икс. Она стала первой поэтессой, которая читала свои стихи на инаугурации президента США - в 1993 году на вступлении в должность Билла Клинтона