Для покорения Марса создают робопчел

NASA разрабатывает летающие аппараты для Марса.

Космическое агентство NASA курирует разные проекты по изучению Красной планеты, включая Марс-2020 и буровую установку. Однако новое изобретение выглядит куда оригинальнее. Марсопчелы - такое название дали прототипу - призваны заменить в будущем роверы, чтобы исследовать самые труднодоступные уголки четвертой планеты.

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Летающие аппараты размером не превышают обычных пчел, но их крылья будут такими же, как у цикад, чья длина равна примерно пяти сантиметрам. По словам специалистов, такие пропорции необходимы, чтобы устройства могли зависнуть в условиях марсианской атмосферы. Чанг-Квон Кан, инженер из из Университета Алабамы в Хантсвилле, написал в блоге агентства:

"Наши предварительные вычисления показывают, что пчела с крыльями цикад сможет зависнуть в марсианской атмосфере. Более того, мощность, необходимая для марсопчел, будет снижена за счет структуры совмещенного крыла и инновационного механизма подзарядки".

На роботизированных пчелах установят датчики и устройства беспроводной связи, что позволит им собирать данные как по одиночке, так и целым роем. Они смогут связываться друг с другом и возвращаться на марсоход для подзарядки.

Роботы должны заменить роверы

Чанг-Квон Кан отметил, что марсопчелы куда выгоднее обычных роверов по многим причинам. Во-первых, маленький размер облегчает межпланетную транспортировку. Во-вторых, они гораздо надежнее, так как из-за упрощенной конструкции их легче протестировать и предупредить неполадки.

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Американская команда инженеров объединится со специалистами из Японии, которые уже построили роботов, летающих в земных условиях. Сейчас проект находится в первой фазе, когда ученые должны определиться с дизайном крыла "пчел" и их весом. В последующем они займутся оптимизацией маневров, устройствами зондирования и тестовыми полетами.

Пока что человечество только исследует Красную планету, но в будущем наверняка ее покорит. О том, какими будут законы марсианских колоний, вы можете узнать из нашего материала.