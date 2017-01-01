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Google запатентовал ноутбук с двумя дисплеями

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Один дисплей будет внутренний стороне крышки, а второй - на наружной.
Патент Google
Патент Google

Управление США по патентам и торговым маркам (USPTO) зарегистрировало очередной патент Google: в документе речь идёт о портативном компьютере с необычной конструкцией.

Патент Google
Патент Google

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IT-гигант предлагает наделить ноутбук двумя полноценными дисплеями. Они будут располагаться на внутренней и внешней сторонах верхней крышки (см. иллюстрации).

Такое решение позволит работать с компьютером в различных режимах. В частности, можно использовать устройство в качестве традиционного лэптопа и в роли планшета. Причём во втором случае не придётся разворачивать крышку на 360 градусов, как в случае с современными трансформерами — достаточно будет просто закрыть ПК.

Внешний дисплей, разумеется, будет поддерживать сенсорное управление. Внутренний экран также может быть выполнен с применение сенсорной панели.

Патент Google
Патент Google

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На нижней половинке корпуса располагаются традиционная клавиатура и тачпад. Таким образом, пользователи смогут взаимодействовать с устройством любым удобным способом.

Заявка на патент была подана ещё в феврале 2016 года, но выдан он лишь в последних числах марта 2018-го. О том, собирается ли Google претворить запатентованное решение в жизнь, к сожалению, ничего не сообщается.

 

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Теги: Google, патент, ноутбук
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