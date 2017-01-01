Google запатентовал ноутбук с двумя дисплеями
Управление США по патентам и торговым маркам (USPTO) зарегистрировало очередной патент Google: в документе речь идёт о портативном компьютере с необычной конструкцией.
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IT-гигант предлагает наделить ноутбук двумя полноценными дисплеями. Они будут располагаться на внутренней и внешней сторонах верхней крышки (см. иллюстрации).
Такое решение позволит работать с компьютером в различных режимах. В частности, можно использовать устройство в качестве традиционного лэптопа и в роли планшета. Причём во втором случае не придётся разворачивать крышку на 360 градусов, как в случае с современными трансформерами — достаточно будет просто закрыть ПК.
Внешний дисплей, разумеется, будет поддерживать сенсорное управление. Внутренний экран также может быть выполнен с применение сенсорной панели.
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На нижней половинке корпуса располагаются традиционная клавиатура и тачпад. Таким образом, пользователи смогут взаимодействовать с устройством любым удобным способом.
Заявка на патент была подана ещё в феврале 2016 года, но выдан он лишь в последних числах марта 2018-го. О том, собирается ли Google претворить запатентованное решение в жизнь, к сожалению, ничего не сообщается.
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