Xiaomi опеределилась с датой презентации игрового смартфона

Телефон покажут уже в апреле.

Фирма Black Shark Technologies, созданная компанией Xiaomi, разослала журналистам приглашения на презентацию одноименного игрового смартфона. Она состоится 13 апреля в Китае в 15:00 по местному времени.

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Смартфон Black Shark уже успел засветиться в бенчмарках AnTuTu и Geekbench. Он базируется на восьмиядерном процессором Qualcomm Snapdragon 845 и работает под управлением мобильной операционной системы Android 8.0 Oreo. Также он получит поддержку быстрой зарядки Qualcomm Quick Charge 3.0. По слухам, Black Shark выйдет в трёх версиях. Одна из них получит 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти, другая – 8 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной, а третья будет оснащена 8 ГБ ОЗУ и встроенным накопителем на 256 ГБ.