Google посвятил дудл часовщику Джону Харрисону

Харрисон придумал морской хронометр.

Компания Google посвятила дудл 325-летию со дня рождения английского часовщика-изобретателя Джона Харрисона.

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Изобретатель прославился тем, что смог придумать хронометр для морских путешествий.

В 1714 году правительство Великобритании назначило награду в 20 тысяч фунтов стерлингов (4,7 млн долларов на современные деньги) тому, кто придумает механизм, который поможет мореплавателям определять долготу и показывать их местоположение с точностью до 1 градуса.

20 лет спустя, в 1734 году, часовщик Джон Харрисон представил свое изобретение - морской хронометр. Он выиграл конкурс и получил обещанную награду. С тех пор моряки стали лучше ориентироваться в море, а количество не вернувшихся из плавания кораблей уменьшилось. Четыре хронометра Харрисона работают до сих пор и хранятся в Национальном Морском Музее в Гринвиче.