Ракета Falcon 9 доставит на МКС приборы для изучения бурь на Земле

Компания SpaceX поднимет на МКС уникальные приборы.

В ночь на вторник ракета-носитель Falcon 9 с космическим кораблем Dragon будет запущена с космодрома на мыса Канаверал в американском штате Флорида. Запуск произведет компания SpaceX, корабль с грузом на борту массой более 2,6 тонны доставит на Международную космическую станцию аппаратуру для изучения бурь на Земле, а также для изучения болезнетворных микроорганизмов на территории космической станции.

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Как отметили в пресс-центре американского космического агентства NASA, запуск ракеты-носителя будет производиться сегодня в 16:30 по времени Восточного побережья США или в 23:30 по московскому времени. В NASA подчеркнули, что примерно через десять минут с момента запуска ракеты Falcon 9 выйдет на заданную орбиту и развернет панели с солнечными батареями.

После этого начнется полет ракеты к Международной космической станции, стыковка ориентировочно должна состояться 4 апреля в среду. Стыковку будет производить астронавт Норисигэ Канаи из Японского агентства аэрокосмических исследований. Страховку японца будет осуществлять американский астронавт Скотт Тингл. С помощью специальной руки-манипулятора Canadarm2 астронавты должны будут захватить космический корабль и подвести его к люку модуля Harmony.

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Предыдущий запуск ракеты с кораблем Dragon компания SpaceX производила в середине января. Данный ракетный запуск стал 13-м по счету для компании по доставке грузов на космическую станцию с помощью корабля Dragon. Обратно корабль доставил на Землю образцы оптоволокна, изготовленного в условиях невесомости. Речь идет об оптоволокне, разработанном компанией Made in Space. Кроме этого, с космическим кораблем на Землю вернулись живые мыши и растения, над которыми проводились опыты.