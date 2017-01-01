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Европейское космическое агентство испытало парашют для Марса

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Парашют должен спускать грузы на Красную планету.
Парашют успешно испытали
Парашют успешно испытали

Европейское космическое агентство (ESA) провело первые испытания парашюта, который будут использовать для спуска полезных грузов на поверхность Марса в рамках миссии ExoMars.

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В тестировании принимал участие второй главный парашют диаметром 35 м. Проверка осуществлялась в условиях отрицательных температур в Швеции. В рамках теста была продемонстрирована способность парашюта раскрыться и наполниться воздухом при таких условиях. Парашютная система имеет общую массу около 195 кг, а второй главный парашют – 70 кг. Он включает около 5 км строп, уложенных в определённом порядке, благодаря чему обеспечивается правильное извлечение из корзины при активации. Его укладка занимает 3 рабочих дня.

Тестовую конструкцию вместе с грузом подняли на высоту 1,2 км при помощи вертолёта и осуществили её сброс. Активация второго главного парашюта произошла через 12 секунд. За раскрытием парашюта велось наблюдение при помощи камеры GoPro, размещённой в блоке нагрузки массой 500 кг. На протяжении всего периода спуска, который занял около 2,5 минут, велось наблюдение в режиме реального времени с помощью специального оборудования.

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Испытание прошло успешно. В дальнейшем ESA планирует провести новые тесты для всей парашютной системы, когда будет проводиться полная последовательность развёртывания двух главных парашютов. 

Космическое судно с этим парашютом будет запущено с Земли в июле 2020 года, оно достигнет Марса к марту 2021 года. Парашют спустит марсоход, который станет первым устройством в своем классе: он сможет осуществлять бурение поверхности для поиска доказательств существования жизни в подземных слоях. Модуль доставки обеспечит транспортировку марсохода и научной платформы к Марсу, а незадолго до достижения атмосферы спускаемый модуль отделится от модуля доставки и сбросит скорость до приемлемого для мягкой посадки значения. В спуске и торможении будут принимать участие как двигатели, так и парашютная система.

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Теги: Марс, парашют, ESA
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