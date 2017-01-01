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Lockheed Martin разрабатывает термоядерный реактор

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Разработка была запатентована недавно.
Патент реактора
Патент реактора

Патентную заявку под названием "Инкапсулирующие магнитные поля для удержания плазмы" компания Lockheed Martin подала в USPTO ещё в 2014 году, но получить патент удалось получить только сейчас. Разработкой реактора занимается Skunk Works — секретное подразделение Lockheed Martin, которое отвечает за самые передовые проекты компании.

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Компактный термоядерный реактор может использоваться для обеспечения энергией истребителя, авианосца или даже небольшого города. В патентной заявке Lockheed Martin, к примеру, реактор установлен на борту истребителя четвёртого поколения F-16 в качестве агрегатоносителя.

Использование реактора
Использование реактора

Skunk Works занимались разработкой термоядерного ректора в течение последних четырёх лет и, судя по всему, неплохо продвинулись в реализации проекта. Опытная установка создана ещё в 2014 году, прототип — в 2018, а рабочий образец будет сделан в 2024 году.

Lockheed Martin разрабатывает термоядерный реактор
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Теги: Lockheed Martin, термоядерный реактор
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