Lockheed Martin разрабатывает термоядерный реактор

Разработка была запатентована недавно.

Патентную заявку под названием "Инкапсулирующие магнитные поля для удержания плазмы" компания Lockheed Martin подала в USPTO ещё в 2014 году, но получить патент удалось получить только сейчас. Разработкой реактора занимается Skunk Works — секретное подразделение Lockheed Martin, которое отвечает за самые передовые проекты компании.

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Компактный термоядерный реактор может использоваться для обеспечения энергией истребителя, авианосца или даже небольшого города. В патентной заявке Lockheed Martin, к примеру, реактор установлен на борту истребителя четвёртого поколения F-16 в качестве агрегатоносителя.

Использование реактора

Skunk Works занимались разработкой термоядерного ректора в течение последних четырёх лет и, судя по всему, неплохо продвинулись в реализации проекта. Опытная установка создана ещё в 2014 году, прототип — в 2018, а рабочий образец будет сделан в 2024 году.