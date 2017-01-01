Также на украинский рынок выходит новая модель смартфона Huawei P20 lite.

Новый магазин Huawei на Крещатике — это флагманский магазин бренда, спроектированный для максимального удобства каждого посетителя. В помещении есть несколько зон, предназначенных для гостей всех возрастов. Так, в зоне тестирования можно на собственном опыте убедиться в разнообразных возможностях устройств, таких как, подключение смартфона к экрану в режиме персонального компьютера, испытание виртуальной реальности и т.д. Детская зона магазина оснащена планшетами, а специально оборудованная комната предназначена для проведения мастер-классов и презентаций. В сервисной зоне уже начал работу приемный и обслуживающий пункт.

Читай также: Huawei представила два флагмана - P20 и P20 Pro C 30 марта Huawei P20 lite будет доступен в фирменном магазине Huawei в Киеве на Крещатике. 2 апреля модель появится во всех специализированных розничных сетях по Украине. На украинском рынке смартфон будет представлен в синем, черном, а позднее и в розовом цветах корпуса. Рекомендуемая стоимость новинки — 11 999 грн. До 22 апреля покупатели смартфона смогут получить - Bluetooth-наушники Huawei АМ61 в подарок. C 30 марта Huawei P20 lite будет доступен в фирменном магазине Huawei в Киеве на Крещатике. 2 апреля модель появится во всех специализированных розничных сетях по Украине. На украинском рынке смартфон будет представлен в синем, черном, а позднее и в розовом цветах корпуса. Рекомендуемая стоимость новинки — 11 999 грн. До 22 апреля покупатели смартфона смогут получить - Bluetooth-наушники Huawei АМ61 в подарок.



Долгожданная Р-линейка смартфонов Huawei также будет представлена на украинском рынке моделями Huawei P20 и Huawei P20 Pro, которые уже доступны для предзаказа. В Украине смартфоны появятся с середины апреля во всех фирменных магазинах и специализированных розничных сетях. Huawei P20 будет доступен в черном, синем и розовом цветах корпуса, а Huawei P20 Pro — в черном и фиолетовом (Twilight). Рекомендуемая стоимость данных моделей — 21 999 грн и 29 999 грн соответственно. Каждый покупатель, оформивший предзаказ, получит в подарок панорамную камеру Huawei Envizion 360.

Huawei P20 Lite

Huawei P20 lite разработан для молодой аудитории, которая стремится идти в ногу с мировыми трендами. Новый смартфон отличается впечатляющим минималистичным дизайном. Корпус устройства выполнен из металла и 2.5D-стекла с закругленными краями для удобного управления одной рукой. 5,84-дюймовый дисплей Huawei FullView 2.0 с разрешением FHD+ (2280 x 1080), соотношением сторон 19:9, 96% охватом цветового пространства NTSC DCI-P3 и технологией улучшения изображения обеспечивает качественный визуальный опыт. Читай также: Обзор смартфона Huawei P8 Lite 2017 Huawei P20 lite имеет две основные и одну фронтальную камеры. Фронтальный светосильный 16-мегапиксельный сенсор с технологией Light Fusion позволяет делать отличные селфи даже в условиях низкого уровня освещения. Так, уникальный режим 3D-улучшения использует алгоритм распознавания 96 точек лица, чтобы отрегулировать освещенность черт лица и сделать портрет максимально удачным. В двойной основной камере 16-мегапиксельный сенсор отвечает за съемку объекта, а 2-мегапиксельный — за изображение фона, что делает фотографии более реалистичными и динамичными. Эта технология также позволяет пользователю менять фокус на уже готовых снимках, варьируя эффект размытия фона (боке). Huawei P20 Lite В Huawei P20 lite реализованы функции смарт-фотографии, которые позволяют делать селфи при помощи жестов, менять фон снимков, применять эффекты дополненной реальности. Читай также: В Сеть попало изображение Huawei P20 Фирменный пользовательский интерфейс EMUI 8.0 в Huawei P20 lite в полной мере использует интеграцию программного и аппаратного обеспечения для оптимизации производительности процессора и интеллектуального взаимодействия между человеком и устройством. EMUI 8.0 также изучает привычки пользователей, чтобы прогнозировать их потребности. Кроме того, Huawei P20 lite технологически оснащен для поддержки разнообразных функций. Среди них — плавающая навигационная кнопка, быстрый скриншот тремя пальцами, «умный» мультиэкранный режим и др. Кроме сенсора отпечатка пальца Huawei P20 lite также может разблокировать экран за менее чем 800 миллисекунд благодаря функции распознавания лица. Huawei P20 lite дает возможность подключать два Bluetooth-устройства одновременно. Например, пользователи могут подключить беспроводные наушники и фитнес-браслет и наслаждаться тренировкой. Huawei P20 lite оснащен батареей, поддерживающей быструю зарядку 9В/2А, что позволяет зарядить устройство до 100% за 120 минут.

Основные характеристики серии Huawei P20: Передовая система камер, которая позволяет улавливать больше света и деталей, лучше передавать красоту окружающего мира. Все это благодаря революционной тройной камере Leica и 5-кратному зуму смартфона Huawei P20 Pro с рекордным количеством пикселей и новой двойной камере Leica модели Huawei P20.

Huawei AIS (AI Image Stabilization) — 6-осевая технология стабилизации под управлением искусственного интеллекта.

Изысканный дизайн смартфонов практически без рамок. Потрясающие расцветки корпуса, отражающие и преломляющие свет, в том числе абсолютно новый динамичный градиентный цвет смартфонов Huawei P20 и Huawei P20 Pro.

Максимальная производительность процессора Kirin 970 со встроенным нейроморфным модулем NPU и оболочкой EMUI 8.1 на базе Android™ 8.1 для абсолютного удобства пользователей. Технические характеристики Huawei P20 lite