Huawei открывает флагманский магазин в КиевеПресс-релиз
Читай также: Huawei представила два флагмана - P20 и P20 ProC 30 марта Huawei P20 lite будет доступен в фирменном магазине Huawei в Киеве на Крещатике. 2 апреля модель появится во всех специализированных розничных сетях по Украине. На украинском рынке смартфон будет представлен в синем, черном, а позднее и в розовом цветах корпуса. Рекомендуемая стоимость новинки — 11 999 грн. До 22 апреля покупатели смартфона смогут получить - Bluetooth-наушники Huawei АМ61 в подарок.
Долгожданная Р-линейка смартфонов Huawei также будет представлена на украинском рынке моделями Huawei P20 и Huawei P20 Pro, которые уже доступны для предзаказа. В Украине смартфоны появятся с середины апреля во всех фирменных магазинах и специализированных розничных сетях. Huawei P20 будет доступен в черном, синем и розовом цветах корпуса, а Huawei P20 Pro — в черном и фиолетовом (Twilight). Рекомендуемая стоимость данных моделей — 21 999 грн и 29 999 грн соответственно. Каждый покупатель, оформивший предзаказ, получит в подарок панорамную камеру Huawei Envizion 360.
Huawei P20 lite разработан для молодой аудитории, которая стремится идти в ногу с мировыми трендами. Новый смартфон отличается впечатляющим минималистичным дизайном. Корпус устройства выполнен из металла и 2.5D-стекла с закругленными краями для удобного управления одной рукой. 5,84-дюймовый дисплей Huawei FullView 2.0 с разрешением FHD+ (2280 x 1080), соотношением сторон 19:9, 96% охватом цветового пространства NTSC DCI-P3 и технологией улучшения изображения обеспечивает качественный визуальный опыт.
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Huawei P20 lite имеет две основные и одну фронтальную камеры. Фронтальный светосильный 16-мегапиксельный сенсор с технологией Light Fusion позволяет делать отличные селфи даже в условиях низкого уровня освещения. Так, уникальный режим 3D-улучшения использует алгоритм распознавания 96 точек лица, чтобы отрегулировать освещенность черт лица и сделать портрет максимально удачным. В двойной основной камере 16-мегапиксельный сенсор отвечает за съемку объекта, а 2-мегапиксельный — за изображение фона, что делает фотографии более реалистичными и динамичными. Эта технология также позволяет пользователю менять фокус на уже готовых снимках, варьируя эффект размытия фона (боке).
В Huawei P20 lite реализованы функции смарт-фотографии, которые позволяют делать селфи при помощи жестов, менять фон снимков, применять эффекты дополненной реальности.
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Фирменный пользовательский интерфейс EMUI 8.0 в Huawei P20 lite в полной мере использует интеграцию программного и аппаратного обеспечения для оптимизации производительности процессора и интеллектуального взаимодействия между человеком и устройством. EMUI 8.0 также изучает привычки пользователей, чтобы прогнозировать их потребности. Кроме того, Huawei P20 lite технологически оснащен для поддержки разнообразных функций. Среди них — плавающая навигационная кнопка, быстрый скриншот тремя пальцами, «умный» мультиэкранный режим и др.
Кроме сенсора отпечатка пальца Huawei P20 lite также может разблокировать экран за менее чем 800 миллисекунд благодаря функции распознавания лица.
Huawei P20 lite дает возможность подключать два Bluetooth-устройства одновременно. Например, пользователи могут подключить беспроводные наушники и фитнес-браслет и наслаждаться тренировкой.
Huawei P20 lite оснащен батареей, поддерживающей быструю зарядку 9В/2А, что позволяет зарядить устройство до 100% за 120 минут.
- Передовая система камер, которая позволяет улавливать больше света и деталей, лучше передавать красоту окружающего мира. Все это благодаря революционной тройной камере Leica и 5-кратному зуму смартфона Huawei P20 Pro с рекордным количеством пикселей и новой двойной камере Leica модели Huawei P20.
- Huawei AIS (AI Image Stabilization) — 6-осевая технология стабилизации под управлением искусственного интеллекта.
- Изысканный дизайн смартфонов практически без рамок. Потрясающие расцветки корпуса, отражающие и преломляющие свет, в том числе абсолютно новый динамичный градиентный цвет смартфонов Huawei P20 и Huawei P20 Pro.
- Максимальная производительность процессора Kirin 970 со встроенным нейроморфным модулем NPU и оболочкой EMUI 8.1 на базе Android™ 8.1 для абсолютного удобства пользователей.
- Диагональ экрана 5,84''
- Дисплей 2280 x 1080; FullView 2.0; FHD+ 432 PPI
- OC Android 8.0; EMUI 8.0
- Процессор Huawei Kirin 659 4 x Cortex-A53 2.36 ГГц + 4 x Cortex-A53 1.7 ГГц
- Оперативная память 4 ГБ
- Встроенная память 32 ГБ / 64 ГБ
- Расширение памяти До 256 ГБ
- Слот SIM-карты 1 – для SIM-карты, 2 – гибридный (для SIM-карты или MicroSD)
- Основная камера 2; 16 Mп; f/2.2 + 2 Мп
- Фронтальная камера 16 Mп; f/2.0
- Батарея 3 000 мА*ч
- Другое Сканер отпечатка пальца, функция распознавания лица, Wi-Fi 802.11b/g/n/ac 2.4 GHz і 5 GHz; GPS; Bluetooth 4.2; micro USB, USB 2.0; цифровой компас, датчик внешнего освещения, датчик приближения, акселерометр; аудиоалгоритм Huawei Histen, быстрая зарядка
- Размер, мм 148,6 x 71,2 x 7,4
- Вес, г 145
- Цвет Синий, розовый, черный
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