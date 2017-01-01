На Андроид появился вирус, который убивает смартфоны

Вирус постоянно майнит на телефоне, занимая все ресурсы.

Специалисты компании Trend Micro обнаружили вредоносное программное обеспечение, которое может привести к серьезным неисправностям смартфонов и их окончательному выхода из строя.

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Вывести устройство из строя можно, благодаря беспрерывному майнингу, который он запускает без ведома владельца, сообщили в официальном блоге Trend Micro.

Вирус под названием Hidden Miner был обнаружен внутри приложений, которые распространялись через сторонние магазины. Вредоносное ПО обманывает пользователей, вынуждая их дать программе доступ к учетной записи администратора.

Как только приложение получает данные для входа в аккаунт, вирус скрывает его иконку в меню, а затем запускает майнер Monero, который постоянно работает в фоновом режиме. Кроме того, ПО способно блокировать устройство в тех случаях, когда владелец девайса пытается изменить полномочия приложения.

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Специалисты отметили, что в коде Hide Miner нет никаких переключателей, контроллеров или оптимизаторов. Это означает, что процесс майнинга нельзя будет остановить до тех пор, пока ресурсы устройства не исчерпаются. Другими словами, смартфон будет добывать Monero до того момента, пока не перегреется и выйдет из строя.

По словам экспертов, единственный способ уничтожить вирус - перезагрузить девайс в безопасном режиме и удалить учетную запись администратора вместе с зараженным приложением.