Для начинающих лыжников создали экзоскелет

Разработка снижает нагрузку на суставы.

Американская компания Roam Robotics представила свою очередную разработку — аналог экзоскелета для увлеченных лыжным спортом. Система представляет собой пару "сапог" и подключенного к ним небольшого ранца за спиной. Поднимать огромные грузы прототип не позволяет, так как он предназначен в первую очередь для того, чтобы беречь коленные суставы спортсмена.

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В компании считают, что разработанная ими система подойдет не только начинающим лыжникам, но и профессиональным спортсменам, а также людям в возрасте. Коммерческий продукт появится не ранее января 2019 года.

Чтобы зарезервировать устройство, придется выложить $99, а сам девайс обойдется в $2-2,5 тыс.