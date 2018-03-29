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Telegram перестал работать: У мессенджера сбой

Комментариев: 1
Пользователи популярного мессенджера жалуются на сбой.
Telegram не работает
Telegram не работает

Популярный мессенджер Telegram перестал работать. Информация подтверждается сервисом Downdetector, а также множеством жалоб пользователей в интернете.

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Некоторое время был недоступен сайт мессенджера. Спустя некоторое время сообщения все же могут быть доставлены, однако задержка составляет несколько минут.

Жалобы поступают из Украины,  Беларуси, России, Германии, Италии, Великобритании.

Карта сбоев
Карта сбоев

В Telegram знают о проблемах и занимаются восстановлением работоспособности сервиса.

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Теги: telegram, телеграм не работает
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Комментариев (1)
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Осталось 300 символов
Woodbrother    29.03.2018, 13:04
Оценка:  0
Woodbrother
Телеграмм сейчас потрошит рассейская фсбе . Пользоваться тами сервисом - себя не уважать.
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