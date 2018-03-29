Telegram перестал работать: У мессенджера сбой

Пользователи популярного мессенджера жалуются на сбой.

Популярный мессенджер Telegram перестал работать. Информация подтверждается сервисом Downdetector, а также множеством жалоб пользователей в интернете.

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Некоторое время был недоступен сайт мессенджера. Спустя некоторое время сообщения все же могут быть доставлены, однако задержка составляет несколько минут.

Жалобы поступают из Украины, Беларуси, России, Германии, Италии, Великобритании.

Карта сбоев

В Telegram знают о проблемах и занимаются восстановлением работоспособности сервиса.