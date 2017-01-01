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Microsoft запрещает мат в Скайпе

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Новые правила вступают в действие в мае.
В Скайп запретят мат
В Скайп запретят мат

Компания Microsoft обновила соглашение об использовании собственных служб. Одним из самых заметных изменений стал запрет на использование оскорбительной лексики в Skype и Xbox Live. Новые правила вступают в силу с мая 2018 года.

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В разделе "Правила поведения" Microsoft пояснила, что использование оскорбительной лексики и мошенническая деятельность запрещены.

За нарушение правил положены довольно жёсткие наказания, вплоть до блокировки Xbox Live или Skype, включая утерю лицензий на контент, времени золотого членства Xbox и балансов учетных записей Майкрософт, связанных с заблокированной учетной записью.

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Теги: Microsoft, Skype
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