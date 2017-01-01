Lockheed Martin показала новый палубный беспилотник для заправки в небе

Беспилотник сможет поднимать до 6,4 тонн топлива.

Подразделение Skunk Works американской компании Lockheed Martin представило проект перспективного палубного беспилотного летательного аппарата — заправщика MQ-25A Stingray. Как сообщает USNI, новый беспилотник планируется разработать по схеме "летающее крыло", и это будет единственный такой аппарат среди MQ-25A, представленных другими компаниями — Boeing и General Atomics. Другие участники тендера ВМС США на разработку палубного беспилотника-заправщика намерены создавать свои аппараты по классической самолетной схеме.

Рендер беспилотника

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Предполагается, что после принятия на вооружение MQ-25A в составе авиагрупп авианосцев должны будут высвободить палубные истребители F/A-18E/F Super Hornet от выполнения задач по дозаправке других боевых самолетов в воздухе. При этом аппараты смогут перевозить больше топлива, чем истребители в подвесных топливных баках. Согласно требованиям ВМС США, палубный беспилотник MQ-25A должен быть способен во время дозаправки отдать другому самолету 6,4 тонны топлива на удалении не менее 500 морских миль от авианосца (926 километров).

Рендер беспилотника

Подразделение Skunk Works планирует оснастить свой палубный беспилотник подвесной системой дозаправки D-704. Сегодня такая используется истребителями F/A-18 для дозаправки других самолетов. Система представляет собой гондолу, со встроенным шлангом с конусом, насосом и воздушной турбиной в носовой части. В полете эта турбина вращается и приводит центробежный насос, перекачивающий топливо. В носовой части аппарата планируется разместить различные системы разведки. Аппарат будет оснащен трехстоечным шасси. Другие подробности о проекте не раскрываются.