В Германии создали робота-паука

Робот может служить в разведке.

Немецкие робототехники из компании Festo представили робота-паука на основе реального прототипа – паука Capparaceae aureola. Эта кроха, размером не более 20 миллиметров, способна ловко сворачиваться в клубок и быстро убегать от хищников в случае опасности.

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Робот BionicWheelBot от немецких работотехников, которого собираются показать на немецкой промышленной выставке Hannover Messe 2018, по размерам гораздо больше своего реального аналога, но способен делать то же самое. В обычном состоянии робот передвигается на восьми лапах, но в случае необходимости сворачивается и быстро катится, отталкиваясь от земли двумя.

С практической точки зрения робота BionicWheelBot в перспективе за счет его возможностей можно рассматривать как отличного разведчика местности. Он может медленно и тихо передвигаться за камнями, зарослями и другими препятствиями, проверяя обстановку вокруг, и в случае отсутствия опасности или, наоборот, ее присутствия – быстро ретироваться в сложенном состоянии.