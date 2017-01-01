Nvidia представила суперкомпьютер с рекордной видеокартой

Компьютер предназначен для обучения нейронных сетей.

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NVIDIA представила суперкомпьютер DGX-2, который в компании называют “самым большим в мире GPU“. Машина способна работать с 16 модулями Tesla V100 с 32 ГБ памяти HBM2, один из которых показали посетителям GTC 2018. Также компания рассказала об NVSwitch и NVLink2, с помощью которых все графические ускорители объединяются в единое целое, обеспечивая пропускную способность в 14,4 Тбайт/с.

Суперкомпьютер поддерживает до 1,5 терабайта оперативной памяти, до 60 терабайт NVMe-накопителей. Энергопотребление системы, работающей на паре Intel Xeon Platinum (упоминаются 28-ядерные чипы), составит 10 кВт.

Внешний вид DGX-2

Производительность NVIDIA DGX-2 составляет около 2 петафлопс. Он может применяться для обучения нейронных сетей и иных сходных задач. Цена вопроса — $400 тыс., на сайте компании можно оформить предзаказ.