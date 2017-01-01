Китайцы испытали колесный танк

Танки созданы на базе бронетраспортеров.

Китайский телеканал CCTV показал сюжет об испытаниях новых колесных танков, созданных на базе бронетранспортеров NORINCO VP10 с колесной формулой 8x8. Судя по видеозаписи новые машины уже проходят войсковые испытания. Когда танки могут поступить на вооружение Народно-освободительной армии Китая, пока неизвестно.

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Колесными танками принято называть колесные бронемашины, оснащенные тяжелым пушечным вооружением калибром более 90 миллиметров. По сравнению с традиционными гусеничными танками колесные машины имеют лучшие маневренность и скорость передвижения по пересеченной местности.

При этом использование колесной базы сильно ограничивает боевую массу машины. По этой причине, на существующих сегодня версиях колесных танках установлена лишь легкая баллистическая броня. Колесные танки сегодня используются в США, ЮАР, Японии и еще нескольких странах мира.

Разработка нового колесного танка ведется в Китае с 2017 года. Машина получила башню со 105-миллиметровым орудием, для которого заявлено бронепробитие в 650 миллиметров прикрытой динамической защитой стали. Китайский танк оснащен двумя гребными винтами в кормовой части. Вероятно амфибийные свойства базового бронетранспортера при модификации были сохранены.

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Бронетранспортер VP10 имеет переднее расположение двигателя. Выходы для десанта расположены в кормовой и верхней частях машины. VP10 способен развивать скорость до 105 километров в час, а дальность его хода составляет 800 километров. Следует учитывать, что при переделке в колесный танк эти показатели могли немного ухудшиться из-за добавления дополнительной массы за счет башни и ее механизмов.