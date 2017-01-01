Запуск самого дорогого космического телескопа снова перенесли

Запуск телескопа Джеймса Вебба перенесли на 2020 год.

Американское аэрокосмическое агентство NASA накануне сделало объявление, которое вновь расстроило многих ученых, спутало им карты и теперь приведет к повышенным тратам бюджетных средств.

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США в очередной раз, теперь почти на год, переносят запуск давно ожидаемой миссии космического телескопа Джеймса Вебба.

Назвав в качестве причины ряд технических загвоздок и ошибок, которых можно было избежать, в руководстве NASA заявили, что пуск перенесен с 2019 года на май 2020-го.

Впрочем, у NASA нет другого выхода, поскольку все ошибки в конструкции должны быть исправлены на земле, ведь, в отличие от телескопа Hubble, возможности ремонта телескопа на орбите уже не будет.

"В общем, у нас есть лишь один шанс сделать все до того, как мы полетим в космос, — заявил Томас Зурбучен, помощник директора NASA по науке. — Сейчас, похоже, у нас есть возможность сделать это до того, как мы пересечем финишную прямую".

По существу, оборудование телескопа в настоящее время уже собрано в виде двух отдельных частей. Первая — сам телескоп, состоящий из зеркала диаметром 6,5 метров, собранного из 18 шестиугольных сегментов, и четырех научных инструментов.

Вторая часть — служебная, в которой находятся системы питания и солнцезащитный экран, который должен развернуться в космосе и создать тень размером с теннисный корт для предотвращения нагрева телескопа солнечными лучами. С этой-то частью, которая изготавливается на заводе компании Northrop Grumman в Калифорнии, и возникли серьезные проблемы. Так, были обнаружены протекающие клапаны в двигательной системе и сложности, вскрытые при пробном развертывании защитного экрана.

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"Мы допустили несколько ошибок", — заявил Зурбучен. Помимо прочего выяснилось, что при пробном развертывании экран, состоящий из пяти слоев каптона, порвался в нескольких местах. Всего были выявлены семь разрывов, два из которых имеют длину более 10 см.

А тросы, обязанные держать его натянутым, оказались слишком слабы и могут порваться в космосе.

В NASA и компании Northrop Grumman уже знают, как решить эти проблемы, но на их устранение теперь понадобятся дополнительные месяцы работы.

В агентстве решили созвать независимую наблюдательную комиссию во главе с ветераном NASA Томасом Янгом, которая будет контролировать сборку телескоп, и летом отправит отчет Конгрессу. При этом в агентстве уже не скрывают, что дополнительные работы потребуют превысить сумму $8 млрд, выделенную на миссию Конгрессом.

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Телескоп Джеймса Вебба, запуск которого изначально планировался на 2007 год, имеет долгую историю переносов запуска и многократного роста стоимости. Разработка нового телескопа была начата еще в 1996 году, стоимость его оценивалась в $500 млн.

Основными целями телескопа должны стать космологические исследования, вопросы звездо- и планетообразования, поиск планет у других звезд. Значительную часть наблюдательного времени при этом планировалось отводить заявкам ученых, работающих и по другим тематикам.

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