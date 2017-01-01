Представлен первый планшет на Chrome OS

Первым планшет выпустила компания Acer.

В настоящее время на рынке доступны различные устройства, работающие на базе операционной системы Chrome OS: ноутбуки, ПК, гибридные гаджеты, но до сих пор в этом ряду не были представлены планшеты.

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Заполнить этот пробел взялась компания Acer, которая совместно с Google разработала планшет Acer Chromebook Tab 10 - первое устройство в своем роде, работающее на Chrome OS, пишет The Verge.

Сообщается, что планшет оснащен 9,7-дюймовым экраном с разрешением 2048*1536 пикселей, процессором OP1, 4 ГБ оперативной и 32 ГБ основной памяти, а также слот для карт формата microSD. Помимо этого, планшет может похвастаться основной и фронтальной камерами, разъемом для наушников, встроенным стилусом Wacom и девятичасовой автономной работой.

Acer Chromebook Tab 10

Продажи Acer Chromebook Tab 10 в США начнутся в апреле, а в других регионах устройство появится в мае. Стоимость планшета составит 329 долларов. При этом The Verge отмечает, что планшетом могут заинтересоваться школы и другие учебные заведения, которые уже давно активно покупают для учащихся ноутбуки на Chrome OS.

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Отметим, что анонс первого планшета на Chrome OS состоялся всего за день до мероприятия Apple, на котором компания из Купертино может представить новый бюджетный планшет iPad. Ожидается, что его стоимость составит 259 долларов, однако, в отличие от нового планшета Acer, комплект поставки гаджета Apple не будет включать стилус - покупать его придется отдельно за 99 долларов.