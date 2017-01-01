Xiaomi анонсировала смартфон Mi MIX 2S
Компания Xiaomi анонсировала сегодня смартфон Mi MIX 2S, оснащенный двойной камерой с функциями, основанными на технологиях искусственного интеллекта, процессором Qualcomm Snapdragon 845 последнего поколения, а также до 8 Гб ОЗУ и до 256 Гб встроенной памяти.
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Mi MIX 2S оснащен флагманским датчиком изображения Sony IMX363 для двойной камеры с размером пикселей 1.4μm, который позволяет получить значительно более качественные снимки при слабом освещении, и поддерживает технологию Dual Pixel для супербыстрой автофокусировки. Mi MIX 2S имеет интегрированные AI-функции, в том числе встроенный голосовой помощник на базе AI для управления смартфоном и «умными» бытовыми приборами.
Mi MIX 2S будет доступен в Китае по цене от 3299 юаней (~528$) за версию с 6 Гб ОЗУ и 64 Гб встроенной памяти, начиная с 3 апреля 2018, и затем будет представлен на отдельных рынках. Версия с 6 Гб ОЗУ и 128 Гб встроенной памяти обойдется уже в 3599 китайских юаней (~ 576$), а за вариант с 8 Гб ОЗУ, 256 Гб встроенной памяти и в корпусе из керамики придётся заплатить 3999 китайских юаней (~640$).
Технические характеристики Xiaomi Mi MIX 2s:
- Поддержка стандартов связи: 4G/LTE; 3G WCDMA, TD-SCDMA, CDMA1X/EVDO; GSM GPRS/EDGE, CDMA; два слота под SIM карты
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- Вес: 189 г
- Платформа: MIUI
- Процессор: 2,8 ГГц, восьмиядерный, Qualcomm Snapdragon 845
- Дисплей: 5,99-дюймовый, разрешением 2160х1080 пикселей (соотношение сторон 18:9)
- Двойная основная камера (Sony IMX363): 12 МП, широкоугольный объектив, 4-осная система стабилизации изображения, f/1.8; 12 МП, телефото объектив, f/2.4; система автофокуса Dual PD, поддержка 4К-видеосъёмки
- Фронтальная камера: 5 МП
- Память: 6/8 Гб ОЗУ (LPDDR4x), 64/128/256 Гб встроенной (UFS)
- Коммуникации: Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac, WiFi Display, Bluetooth v5.0, USB Type-C, NFC, GPS/AGPS/Galileo/ГЛОНАСС/BeiDou
- Аккумулятор: 3400 мАч, поддержка беспроводной зарядки (Qi, мощность 7,5 Вт), поддержка системы быстрой зарядки QC3.0
- Прочее: Сканер отпечатков пальцев, Акселерометр, Гироскоп, Барометр, Датчики приближения и освещения, Электронный компас, Датчик Холла
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