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Xiaomi анонсировала смартфон Mi MIX 2S

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Смартфон начнут продавать.
Mi Mix 2S
Mi Mix 2S
theverge

Компания Xiaomi анонсировала сегодня смартфон Mi MIX 2S, оснащенный двойной камерой с функциями, основанными на технологиях искусственного интеллекта, процессором Qualcomm Snapdragon 845 последнего поколения, а также до 8 Гб ОЗУ и до 256 Гб встроенной памяти.

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Mi MIX 2S оснащен флагманским датчиком изображения Sony IMX363 для двойной камеры с размером пикселей 1.4μm, который позволяет получить значительно более качественные снимки при слабом освещении, и поддерживает технологию Dual Pixel для супербыстрой автофокусировки. Mi MIX 2S имеет интегрированные AI-функции, в том числе встроенный голосовой помощник на базе AI для управления смартфоном и «умными» бытовыми приборами.

Mi MIX 2S будет доступен в Китае по цене от 3299 юаней (~528$) за версию с 6 Гб ОЗУ и 64 Гб встроенной памяти, начиная с 3 апреля 2018, и затем будет представлен на отдельных рынках. Версия с 6 Гб ОЗУ и 128 Гб встроенной памяти обойдется уже в 3599 китайских юаней (~ 576$), а за вариант с 8 Гб ОЗУ, 256 Гб встроенной памяти и в корпусе из керамики придётся заплатить 3999 китайских юаней (~640$).

Технические характеристики Xiaomi Mi MIX 2s:

  • Поддержка стандартов связи: 4G/LTE; 3G WCDMA, TD-SCDMA, CDMA1X/EVDO; GSM GPRS/EDGE, CDMA; два слота под SIM карты

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    Размеры: 150,86х74,9х8,1 мм
  • Вес: 189 г
  • Платформа: MIUI
  • Процессор: 2,8 ГГц, восьмиядерный, Qualcomm Snapdragon 845
  • Дисплей: 5,99-дюймовый, разрешением 2160х1080 пикселей (соотношение сторон 18:9)
  • Двойная основная камера (Sony IMX363): 12 МП, широкоугольный объектив, 4-осная система стабилизации изображения, f/1.8; 12 МП, телефото объектив, f/2.4; система автофокуса Dual PD, поддержка 4К-видеосъёмки
  • Фронтальная камера: 5 МП
  • Память: 6/8 Гб ОЗУ (LPDDR4x), 64/128/256 Гб встроенной (UFS)
  • Коммуникации: Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac, WiFi Display, Bluetooth v5.0, USB Type-C, NFC, GPS/AGPS/Galileo/ГЛОНАСС/BeiDou
  • Аккумулятор: 3400 мАч, поддержка беспроводной зарядки (Qi, мощность 7,5 Вт), поддержка системы быстрой зарядки QC3.0
  • Прочее: Сканер отпечатков пальцев, Акселерометр, Гироскоп, Барометр, Датчики приближения и освещения, Электронный компас, Датчик Холла
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Теги: Xiaomi, Xiaomi Mi Mix 2S
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