Xiaomi анонсировала смартфон Mi MIX 2S

Смартфон начнут продавать.

Компания Xiaomi анонсировала сегодня смартфон Mi MIX 2S, оснащенный двойной камерой с функциями, основанными на технологиях искусственного интеллекта, процессором Qualcomm Snapdragon 845 последнего поколения, а также до 8 Гб ОЗУ и до 256 Гб встроенной памяти.

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Mi MIX 2S оснащен флагманским датчиком изображения Sony IMX363 для двойной камеры с размером пикселей 1.4μm, который позволяет получить значительно более качественные снимки при слабом освещении, и поддерживает технологию Dual Pixel для супербыстрой автофокусировки. Mi MIX 2S имеет интегрированные AI-функции, в том числе встроенный голосовой помощник на базе AI для управления смартфоном и «умными» бытовыми приборами.

Mi MIX 2S будет доступен в Китае по цене от 3299 юаней (~528$) за версию с 6 Гб ОЗУ и 64 Гб встроенной памяти, начиная с 3 апреля 2018, и затем будет представлен на отдельных рынках. Версия с 6 Гб ОЗУ и 128 Гб встроенной памяти обойдется уже в 3599 китайских юаней (~ 576$), а за вариант с 8 Гб ОЗУ, 256 Гб встроенной памяти и в корпусе из керамики придётся заплатить 3999 китайских юаней (~640$).

Технические характеристики Xiaomi Mi MIX 2s: