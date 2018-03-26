Запуск ракеты SpaceX вызвал необычную ударную волну

Волна оказалась рекордно большой.

Ракета Falcon 9 компании SpaceX, запущенная в космос в прошлом году, привела к формированию рекордной ударной волны в атмосфере Земли, размер которой оказался в четыре раза больше штата Калифорния, сообщается в новом исследовании.

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Эта ударная волна, сформировавшаяся при запуске тайваньского спутника для наблюдения за Землей Formosat-5, была циркулярной по форме, в отличие от V-образных ударных волн, наиболее часто формирующихся при запусках ракет, сообщили члены научной команды, проводившей это исследование.

"Мы видели много случаев возмущений атмосферы, вызываемых запусками ракет, однако никогда прежде нам не доводилось наблюдать настолько правильную круговую ударную волну на настолько большой площади", - рассказал Чарльз Лин (Charles Lin), геофизик из Национального университета Чэн Гун, Тайвань, и главный автор исследования.

Ударные волны распространяются в атмосфере со скоростью выше скорости звука. Эти волны невидимы для невооруженного глаза, однако исследователи определяют их границы, анализируя данные систем GPS.

Сравнение ударных волн ракеты и вулкана

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Этот прием позволил Лину и его коллегам увидеть эту ударную волну, оценить ее гигантский размер, а также показать, что во время запуска в ионосфере планеты (эта оболочка охватывает высоты от 75 до 1000 километров) сформировалась дыра. Возникновение этой дыры может быть объяснено взаимодействием водяных паров, входящих в состав газов, выбрасываемых ракетой Falcon 9, с заряженными частицами ионосферы. Такие возмущения ионосферы могут привести к ложной интерпретации GPS-сигналов, и появление этой дыры могло обусловить ошибки определения местоположения объекта при помощи систем глобального позиционирования величиной до 1 метра в течение часа-двух после запуска, согласно результатам этого исследования.