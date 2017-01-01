Facebook собирал данные об СМС и звонках пользователей

Программист нашел архив всех звонков и СМС, которые собирает соцсеть.

Сразу несколько пользователей Facebook обнаружили, что фирменное приложение собирало конфиденциальную информацию, проходящую через их смартфон. Речь идет о телефонных звонка и SMS-сообщениях.

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Их метаданные хранились в специальных архивах профилей. Выяснить это удалось программисту Дилану МакКею (Новая Зеландия) во время проведения собственного расследования.

Дилан скачал тот самый ZIP-архив с метаданным из собственного профиля и после досконального изучения обнаружил, что социальная сеть знает все о совершенных им телефонных звонках.

Более того, в архиве были и все отправленные SMS сообщения. Продолжительность звонка, дата отправки или получения SMS-сообщения, время, в которое осуществлялся звонок – все это было известно социальной сети.

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После твита Дилана, пользователи стали изучать собственные архивы. Многие обнаружили историю переписки и звонков годичной давности.

Самое интересное, что большинство пользователей не ведут активную социальную жизнь. Тем не менее, Facebook знает об их коммуникациях практически все.

Представители социальной сети прокомментировали ситуацию просто, порекомендовав отключить доступ приложения к адресной книге. Без пояснения и признания вины.

Сделать это можно здесь и здесь.