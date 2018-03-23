Ровер Curiosity отмечает юбилей на Марсе

Марсоход находится на Красной планете 2000 марсианских суток.

Марсианский ровер Curiosity изучает марсианские пейзажи с 2012 года. За это время его исследования позволили совершить десятки важных открытий о природе красной планеты. Сегодня у NASA знаменательный день: марсоход преодолел порог в 2000 сол - марсианских суток.

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За все время своего путешествия Curiosity проехал почти 19 километров по поверхности Марса, от зоны посадки на равнине Aeolis Palus до своего местоположения на горе Шарп. Дистанция может показаться совсем незначительной, но если учесть, что марсоходу приходилось преодолевать сложный рельеф, постоянно делая остановки для сбора данных, то все становится на свои места. За это время ровер достиг многого: возможно, самым значимым его открытием стало подтверждение гипотезы о том, что в древности на Марсе существовали условия, пригодные для поддержания жизнедеятельности привычных нам форм жизни. Еще в самом начале пути Curiosity обнаружил пересохшее русло реки, доказывающее, что когда-то на Красной планете было много жидкой воды. Само по себе это не является прямым свидетельством существования жизни в космосе, но именно подобные открытия и позволяют астрономам глубже понимать историю других миров

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Кроме того, с помощью Curiosity ученым удалось определить, что близлежащая область, называемая Йеллоунайф Бэй, когда-то была огромным озером, а под землей многие миллионы лет текли подземные воды. Его исследовательская миссия еще не закончена: астрономы NASA надеются, что ровер проработает еще как минимум 2000 сол, прежде чем выйдет из строя.