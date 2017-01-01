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Дешевый iPad покажут в конце марта

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Недорогой планшет от Apple представят на специальном мероприятии.
Дешевый iPad будут поставлять для образовательных целей
Дешевый iPad будут поставлять для образовательных целей

Компания Apple анонсирует свой новый недорогой iPad и специальное образовательное ПО на мероприятии на следующей неделе. Об этом сообщило издание Bloomberg.

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Удешевленный MacBook, предназначенный на замену MacBook Air по цене ниже 1000 долларов, также находится в разработке. Однако, по данным источника, Apple не успевает его подготовить к анонсу на следующей неделе.

Согласно более ранним утечкам, во втором квартале 2018 года ожидается дебют недорогого 9,7-дюймового iPad по цене от 259 долларов США. Apple также готовит в 2018 году новый iPad Pro, который получит переработанный дизайн с тонкими рамками и систему Face ID для распознавания пользователя по лицу, но лишится домашней кнопки и сканера отпечатков пальцев. При этом переход экрана на технологию OLED маловероятен. Как и iPhone X, в планшете задействуют ускоренный процессор с кастомной графикой Apple. В пару к планшету готовится обновленный стилус Apple Pencil с новыми программными инструментами, расширяющими возможности использования.

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Теги: iPad, Apple
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