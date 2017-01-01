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В Telegram ежедневно сидят по 200 млн пользователей

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В честь этого выпустили обновление.
Telegram набрал 200 млн пользователей
Telegram набрал 200 млн пользователей

Кроссплатформенная программа для мгновенного обмена сообщениями Telegram была запущена в августе 2013 года. Около двух лет назад стало известно о 100 млн активных пользователей и 15 млрд ежедневно пересылаемых сообщений.

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На этой неделе было объявлено о том, что база активных ежемесячных пользователей Telegram составляет 200 млн человек.

Чтобы отпраздновать эту отметку, компания выпустила обновление для Android и iOS, которое, в частности, упрощает поиск новых стикеров.

Кроме того, теперь у пользователей появилась возможность отправки нескольких изображений одновременно. В версии для iOS появился автоматический переход в ночной режим, которые ранее стал доступен для Android.

Наконец, приложения были оптимизированы, чтобы использовать меньше энергии аккумуляторов мобильных устройств.

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Теги: Telegram
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