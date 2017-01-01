Новые iPhone начнут производить во втором квартале 2018 года

Компания хочет минимизировать проблемы с поставками комплектующих.

Apple планирует начать пробное производство линейки смартфонов iPhone в следующем квартале текущего года. Компания стремится избежать производственных проблем с камерами TrueDepth, не смотря на которые, в ноябре прошлого года все же был запущен iPhone X.

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Если Apple начнет пробное производство в ближайшие три месяца, вероятно, это поможет ускорить даты запуска смартфонов, сообщил DigiTimes. Пробная партия появится в ограниченном количестве, чтобы выявить все недочеты устройств перед запуском массового производства.

Судя по многочисленным отчетам, еще до запуска смартфонов iPhone X возникли проблемы с работой камеры TrueDepth. В частности, проблема возникла с точечным модулем "Romeo", на сборку которого уходит достаточно много времени. Точечный модуль является самой важной составляющей камеры, который проецирует более 30 тыс. невидимых лазерных точек для создания точной модели лица пользователя.

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Предполагается, что в настоящее время Apple работает над создаем трех новых смартфонов линейки iPhone, которые будут оснащены камерой TrueDepth. Один из них, вероятно, получит 5.8-дюймовый OLED дисплей, как у iPhone X, вторая новинка - 6.5-дюймовый OLED дисплей, и наконец, третий смартфон получит 6.1-дюймовый ЖК-дисплей, и будет менее дорогостоящим по сравнению с остальными вариантами. TrueDepth камерой также планируют оснастить и iPad, о чем было объявлено на пресс-конференции 27 марта.