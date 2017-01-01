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Xiaomi Mi MIX 2S показали в ролике Тихоокеанский рубеж 2

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Смартфон прорекламировали кадрами из фильма.
Xiaomi Mi MIX 2S
Xiaomi Mi MIX 2S

Полная информация появится через неделю на официальной презентации телефона

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За неделю до официального анонса нового флагмана Xiaomi Mi MIX 2S, компания обнародовала новый тизер устройства.

В этом видео использованы кадры из фильма «Тихоокеанский рубеж 2» (Pacific Rim: Uprising), премьера которого в Украине состоится сегодня, 22 марта (23 марта в США), передает СобКор.

В ролике, выпущенном компанией, рассказывается, как фантазии молодого человека на тему высокотехнологических роботов и спасения человечества помогли ему попасть в команду Xiaomi Mix R&D.

Смартфон Xiaomi Mi MIX 2S появился в конце видеоролика. Лицевая сторона сохранила дизайн "двойки" (Xiaomi Mi MIX 2).

Флагман Xiaomi Mi MIX 2S появился в трейлере фильма
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Согласно информации попавшей в Сеть ранее, Mi MIX 2S будет оснащен Snapdragon 845 SoC, будут версии с 6 ГБ и 8 Гб оперативной памяти. Смартфон будет иметь основную двойную вертикальную камеру с поддержкой искусственного интеллекта. Новинка будет поддерживать быструю зарядку.

 

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Теги: Xiaomi Mi Mix 2S, фильм, Тихоокеанский рубеж
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