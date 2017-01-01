Переключиться на мобильную версию
Тренды:

В Китае начались испытания беспилотных танков

Комментариев: 0
Прототипы беспилотных танков созданы на базе Type 59.
Беспилотники на базе Type 59
Беспилотники на базе Type 59

Китайские разработчики приступили к испытаниям нескольких прототипов беспилотных танков, созданных на базе средних танков Type 59 (измененная копия советского Т-54). Как пишет Global Times, испытания новой техники были показаны телеканалом CCTV; это был первый случай публичной демонстрации китайской техники такого класса.

Читай также: На автопилоте: беспилотник впервые сел на палубу авианосца (ФОТО)

Предполагается, что активное использование роботов в бою позволит повысить точность нанесения ударов по объектам и живой силе противника, повысить эффективность ведения боя, снизить количество потерь среди собственных войск и мирного населения, проживающего в зоне военного конфликта (в частности, за счет снижения так называемого сопутствующего урона).

Китайские беспилотные танки находятся на раннем этапе разработки. Машины управляются оператором дистанционно. Предполагается, что в перспективе беспилотные Type 59 смогут действовать автономно совместно с другими наземными роботами и беспилотными летательными аппаратами. Другие подробности о новой технике не раскрываются.   

Читай также: Быстрее и мобильнее: Армия США разрабатывает танки нового поколения

Танки Type 59 серийно выпускались с 1958-го по 1987 год. Длина машины с пушкой вперед составляет девять метров, ширина — 3,3 метра, а высота — 2,4 метра. Боевая масса танка составляет 36 тонн. Машина вооружена нарезной пушкой калибра 100 миллиметров, пулеметом калибра 12,7 миллиметра и двумя пулеметами калибра 7,62 миллиметра.
Type 59 способен развивать скорость до 50 километров в час по шоссе, а запас его хода составляет около 350 километров. В общей сложности на вооружении Народно-освободительной армии Китая сегодня стоят около 2,4 тысячи танков Type 59 разных версий.

Поделись:
Теги: танки, Китай, беспилотники
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Внутри ТЕХНО

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь