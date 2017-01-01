В Китае начались испытания беспилотных танков

Прототипы беспилотных танков созданы на базе Type 59.

Китайские разработчики приступили к испытаниям нескольких прототипов беспилотных танков, созданных на базе средних танков Type 59 (измененная копия советского Т-54). Как пишет Global Times, испытания новой техники были показаны телеканалом CCTV; это был первый случай публичной демонстрации китайской техники такого класса.

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Предполагается, что активное использование роботов в бою позволит повысить точность нанесения ударов по объектам и живой силе противника, повысить эффективность ведения боя, снизить количество потерь среди собственных войск и мирного населения, проживающего в зоне военного конфликта (в частности, за счет снижения так называемого сопутствующего урона).

Китайские беспилотные танки находятся на раннем этапе разработки. Машины управляются оператором дистанционно. Предполагается, что в перспективе беспилотные Type 59 смогут действовать автономно совместно с другими наземными роботами и беспилотными летательными аппаратами. Другие подробности о новой технике не раскрываются.

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Танки Type 59 серийно выпускались с 1958-го по 1987 год. Длина машины с пушкой вперед составляет девять метров, ширина — 3,3 метра, а высота — 2,4 метра. Боевая масса танка составляет 36 тонн. Машина вооружена нарезной пушкой калибра 100 миллиметров, пулеметом калибра 12,7 миллиметра и двумя пулеметами калибра 7,62 миллиметра.

Type 59 способен развивать скорость до 50 километров в час по шоссе, а запас его хода составляет около 350 километров. В общей сложности на вооружении Народно-освободительной армии Китая сегодня стоят около 2,4 тысячи танков Type 59 разных версий.