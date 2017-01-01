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В Siri нашли уязвимость, которая позволяет читать скрытые сообщения

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Баг обнаружен в iOS 11 .
В Siri обнаружена уязвимость
В Siri обнаружена уязвимость

В голосовом помощнике Siri обнаружен баг, позволяющий узнать содержимое скрытых уведомлений на iPhone. Об этом сообщает 9to5Mac.

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В iOS 11 появилась функция, которая скрывает содержание сообщений на заблокированном экране — чтобы прочитать уведомление, требуется разблокировать айфон с помощью Touch ID или Face ID.

Тем не менее, уязвимость Siri позволяет обойти эту защиту — для этого достаточно попросить помощника зачитать вслух уведомления. Сообщается, что Siri успешно читает сообщения из приложений WhatsApp, Telegram, Skype, Signal и других.

Компания Apple заявила о том, что осведомлена о проблеме и уже работает над ее исправлением.

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Теги: Siri, iPhone, iOS 11
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