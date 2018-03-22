Европа запускает новую миссию по исследованию экзопланет

Европейское Космическое Агенство планирует запустить миссию в 2028 году.

Ученые из Европейского Космического Агенства дали зеленый свет новой миссии по исследованию иных миров, находящихся за пределами нашей собственной Солнечной Системы.

Читай также: Ученые обнаружили еще одну пригодную для обитания экзопланету

Природа планет, вращающихся вокруг звезд в других системах, станет предметом исследования для четвертой научной миссии Европейского Космического Агентства, запуск которой запланирован на середину 2028 года.

Миссия получила обозначение ARIEL, что расшифровуется, как Атмосферная Инфракрасная Миссия по поиску Экзопланет. Буквально на днях она была на была отобрана руководством Европейского Космического Агенства.

В рамках миссии планируется выяснить, каковы условия для формирования экзопланет и появления жизни?

Читай также: Большинство экзопланет оказались "нептуноподобными"

Тысячи экзопланет были уже обнаружены с огромной разницей в массе, размерах и орбитами. Но пока еще нет никакого очевидного образца для связи характеристик планеты с ее родительской звездой. Новой миссией ученые надеются заполнить этот промежуток в знаниях.

Наблюдения за экзомирами дадут понимание ранних стадий планетарного и атмосферного формирования, а также их последующей эволюции, в свою очередь способствуя тому, чтобы поместить нашу собственную Солнечную систему в контекст полученных знаний.