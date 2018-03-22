В РФ снова закатали Путина в золото

Российский производитель эксклюзивных смартфонов решил посвятить победе Путина новые телефоны.

Компания Caviar известна как производитель эксклюзивных смартфонов, при украшении которых используются золото, титан, карбон, натуральная кожа, красное дерево и бриллианты.

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В честь выборов был выпущен коллекционный смартфон iPhone X, описание которого гласит: "В его облике соединились лучшие черты предыдущих дизайнов Caviar, посвященных Президенту России — это и золотой цвет корпуса, и объемный государственный герб, и фоновый рельефный паттерн, повторяющий изображение двуглавых орлов, портрет Путина, объемное, детализированное изображение Кремля (вид с Москвы-реки) и гравировка цитаты из высказывания президента РФ: "Мы настроены на самое лучшее будущее. И мы его добьемся".

Смартфон поставляетcя в черном футляре, в котором вы найдете:

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Apple iPhone X Caviar Leaders Putin Golden Age

Сертификат подлинности

USB-кабель, зарядное устройство

Стерео-гарнитуру

Гарантийный талон

Всего выпущено 76 экземпляров, каждый предлагается по цене 269 тыс. рублей ($3 тыс).