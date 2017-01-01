Функция "картинка в картинке" появится в настольной версии YouTube
Подобная функция уже есть в мобильной версии.
Режим “картинка в картинке“ уже давно доступен в мобильной версии сервиса YouTube. В этом режиме видеоролик сворачивается в небольшое окно, а вы можете заниматься поиском другого контента в YouTube.
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В данный момент Google начала тестировать аналогичную функциональность в настольной версии YouTube. В бета-тесте пока принимает участие ограниченное количество пользователей.
Как видно на следующем изображении, в миниатюрном окошке остаются кнопки Pause/Play и Next.
Выход соответствующего обновления ожидается в ближайшее время.
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