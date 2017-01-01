Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Функция "картинка в картинке" появится в настольной версии YouTube

Комментариев: 0
Подобная функция уже есть в мобильной версии.
Функция появится и в настольной версии Youtube
Функция появится и в настольной версии Youtube

Режим “картинка в картинке“ уже давно доступен в мобильной версии сервиса YouTube. В этом режиме видеоролик сворачивается в небольшое окно, а вы можете заниматься поиском другого контента в YouTube.

Читай также: YouTube запустил свою социальную сеть

В данный момент Google начала тестировать аналогичную функциональность в настольной версии YouTube. В бета-тесте пока принимает участие ограниченное количество пользователей.

Как видно на следующем изображении, в миниатюрном окошке остаются кнопки Pause/Play и Next.

Демонстрация функции
Демонстрация функции

Выход соответствующего обновления ожидается в ближайшее время.

Поделись:
Теги: YouTube
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Внутри ТЕХНО

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь