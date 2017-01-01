Армия США испытала боевой багги с лазером

Лазер позволяет сбивать дроны.

Армия США провела испытания перспективного багги с боевым лазером в условиях, приближенных к боевым. Согласно сообщению американской компании Raytheon, разработавшей машину, испытания багги проводились во время армейского учения на полигоне базы «Форт Силл» в Оклахоме. В ходе испытаний с помощью лазера были сбиты 12 беспилотных летательных аппаратов.

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Лазерное оружие, как полагают американские военные, позволит эффективнее бороться с некоторыми типами целей, в первую очередь с беспилотниками, минометными минами и снарядами, а также легкими самолетами и вертолетами противника. Кроме того, боевые лазеры помогут военным быстрее уничтожать обнаруженные мины и самодельные взрывные устройства.

Основным преимуществом лазерного оружия военные считают «неограниченный» боезапас — установка может вести огонь до тех пор, пока она не перестанет получать энергию от генератора. Кроме того, стоимость одного выстрела из лазерной установки будет в несколько раз ниже стоимости выстрела из миномета или артиллерийского орудия.

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Новая боевая машина создана на базе багги Polaris MRZR. Это легкий четырехместный внедорожник, имеющий в длину 3,6 метра, в ширину — 1,5 метра и в высоту — 1,9 метра. Машина оснащена 88 сильным бензиновым двигателем объемом 875 кубических сантиметров.

Компания Raytheon установила на баге мультиспектральную прицельную станцию MTS с оптико-электронными и инфракрасными камерами, а также лазерный модуль с оптической системой. Подробности о мощности лазерной установки и используемой системе питания не раскрываются.

Во время учений багги активно перемещался по полигону и обстреливал лазером все обнаруженные «вражеские» беспилотники. В общей сложности с помощью лазера на багги были сбиты 12 беспилотников первого и второго классов.

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К аппаратам первого класса относятся беспилотники массой до девяти килограммов, способные выполнять полеты на высоте до 365 метров на скорости до ста узлов (около 185 километров в час). Ко второму классу относятся аппараты массой от 9 до 25 килограммов, способные летать на высоте до одной тысячи метров.

В марте прошлого года американская компания Lockheed Martin провела успешные испытания боевого лазера, мощность которого по проекту составляет 60 киловатт. Во время испытаний измеренная мощность лазерного луча установки составила 58 киловатт. Состоявшиеся испытания были признаны завершающими в проекте разработки лазерного оружия, создаваемого по контракту Армии США.