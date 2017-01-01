Vivo создала смартфон со сканером отпечатков в экране

Первый смартфон с встроенным прямо в экран сканером будет стоить $568.

Китайская компания Vivo представила свой новый базрамочный смартфон Vivo X21 со сканером отпечатков пальцев, встроенным прямо в экран. Дисплей занимает 90,3% передней панели и получил вырез в стиле iPhone X под селфи-камеру и сенсоры.

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Отметим, что сканер отпечатков пальцев в экране получила только старшая вариация Vivo X21, есть также стандартная версия со сканером на задней панели.

Vivo X21 оснащается 6,28-дюймовым Super AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+ (2280 х 1080 пикселей) и соотношением сторон 19:9, двойной основной камерой 12+5 Мп, фронтальной камерой на 12 Мп. Аппаратной основой стал восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 660, 6 ГБ оперативной и 64 или 128 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения карточками формата microSD объёмом до 256 ГБ.

Vivo X21

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Аккумулятор обладает ёмкостью 3200 мАч с быстрой зарядкой. Поддерживаются две SIM -карты, 4G VoLTE, Wi-Fi (802.11 ac), Bluetooth 5.0, GPS. Смартфон работает под Funtouch OS 4.0 на базе операционной системы Android 8.1 Oreo.

Vivo X21 предлагается в черном, белом и красном цветовых вариантах по цене 457 долларов за версию 6+64 ГБ и 505 долларов за версию 6+128 ГБ. Вариация с со сканером отпечатков пальцев, встроенным прямо в экран, имеет 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной флеш-памяти и обойдётся в 568 долларов.