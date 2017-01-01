Подсчитана себестоимость Galaxy S9 Plus

Флагман Samsung оказался довольно дорогим.

Специалисты портала TechInsights проанализировали стоимость компонентов, логистики и производства, чтобы выяснить, во сколько на самом деле компании Samsung обходится выпуск нового Galaxy S9 Plus. Как оказалось, это самый дорогой флагман южнокорейского гиганта.

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Полная стоимость производства Galaxy S9 Plus с учётом всех комплектующих, дополнительных материалов, логистики и тестов составляет $379 — на $10 дороже Galaxy Note8 и на целых $36 больше в сравнении с предшественником. Интересно, что себестоимость iPhone X от Apple всё равно больше — $389,55.

Самым дорогим компонентом Galaxy S9 Plus является дисплей - он обходится Samsung в $72,50. Ещё $68 компания тратит на чипсет Exynos 9810, включающий центральный процессор, графический ускоритель, модем, процессор обработки изображений и прочее. Третьим по стоимости компонентом является память ($48).

Важно отметить, что на итоговую цену Galaxy S9 Plus и любого другого продукта также влияют затраты на исследования и разработку, маркетинг, транспортировку и налоги.