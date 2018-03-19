В Виннице СБУ провела обыск сразу в трех IT-компаниях

Компании подозревались в размещении запрещенных сайтов.

Сразу в три винницкие IT-компании - Pillar, iPan, Vinconet - 16 марта пришли сотрудники СБУ. Об этом сообщает AiN со ссылкой на юриста, представляющего интересы одной из компаний, Романа Корченюка.

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Обыск проводился на основе постановления Шевченковского районного суда города Киева с целью изъятия электронных носителей информации, используемых для функционирования и администрирования четырех сайтов. Корченюк не сообщил, в рамках какого уголовного производства проводился обыск и не опубликовал постановление. Судя по всему, речь об администрировании вредоносных или незаконных веб-сайтов, в комментариях также предполагают, что обыски проводились по подозрению в разработке игрового ПО.

Представители компаний предложили исследовать технику без изъятия и скопировать информацию с жестких дисков и серверов, однако, по данным юристов, следователи отклонили эти предложения.

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Между тем, по данным Винницкого IT-кластера, ни одна из пострадавших компаний пока не выступила с официальной позицией по обыскам и не предоставила доказательств нарушений.

Напомним, в пятницу Генеральная прокуратура Украины провела обыски в офисах Нова Пошта в Киеве, Харькове и Полтаве. Обыск в том числе проводили в личном кабинете сооснователя компании Владимира Поперешнюка.