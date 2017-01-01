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Новый вирус крадет деньги через телефонные звонки

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Вирус распространяется в соцсетях и сторонних магазинах приложений.
Хакеры получают доступ через звонки
Хакеры получают доступ через звонки

Вирус способен работать только на операционке Android, а распространяется он посредством социальных сетей и сторонних магазинов приложений.

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Специалисты считают, что FakeBank обладает возможностью внедрения в смартфоны. Также вирус анализирует сведения о банковских приложениях и совершает любые операции под видом кредитного учреждения.

Однако пока деятельность вредоносного софта распространяется исключительно в среднеазиатском регионе.

Помимо этого, в начале марта 2018 года пользователи услышали о новом вирусе, атакующем их девайсы на Android. Это программа RedDrop, похищающая аудиофайлы и размещающая их в Сети в облачных хранилищах. Также вирус подписывает владельцев смартфонов на SMS-сервисы с премиальным доступом.

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При этом вирусная программа скрывает все признаки установки на гаджет и производит маскировку вредоносных приманок под разнообразные инструменты, такие как графические редакторы или калькуляторы.

Сообщается, что к настоящему моменту методов борьбы с RedDrop пока не нашли. 

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Теги: вирус
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