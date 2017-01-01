Apple проведет презентацию новых продуктов

Презентация пройдет 27 марта.

Компания Apple проведет 27 марта презентацию продуктов, ориентированных на сферу образования — учащихся и преподавателей. Из приглашения нельзя понять, что именно готовит корпорация — стилизованное лого сопровождается надписью «Let’s take a field trip». Как пишет The Verge, ранее ходили слухи о том, что Apple выпустит более дешевые версии ноутбуков и планшетов. Не исключено, что они станут «героями» презентации.

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Компьютер "начального уровня", утверждают некоторые аналитики, получит 13,3-дюймовый экран с разрешением 2560×1600 точек, но будет стоить совсем недорого - в диапазоне $800—900. Считается, что для студентов это "просто идеальный вариант".

Кроме того, ожидается появление планшета с 9,7-дюймовым экраном и ценой в $260.