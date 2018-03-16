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Россияне хотят сбивать астероиды лазером

Комментариев: 3
Утверждается, что технология уже создана.
Астероиды хотят обстрелять лазером
Астероиды хотят обстрелять лазером

Ученые из Росатома и Московского физико-технического института (МФТИ) утверждают, что разработали технологию для уничтожения астероидов, угрожающих Земле. 

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Для проверки эффективности технологии ученые предложили разрушать миниатюрные копии метеоритов лазером.

Исследователи уже создали модель потенциально опасного астероида и уничтожили ее. По словам ученых, при моделировании стоит учесть размеры, форму, химический состав, плотность, пористость и жёсткость астероида.

Если направить лазерный луч, нагретый до необходимой температуры, на мини-астероид, то с моделью произойдет то же, что и с настоящим небесным телом при взрыве мощностью в три мегатонны в тротиловом эквиваленте.

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Для своих экспериментов ученые использовали копии хондритов. К этому типу относятся большинство достигающих Земли метеоритов.

После взрыва осколки небесного тела обойдут Землю или сгорят в ее атмосфере. Для точного результата необходимо просчитать последствия взрыва.

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Теги: астероид, лазер, Россия
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Комментариев (3)
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GooLe2222    16.03.2018, 17:53
Оценка:  0
GooLe2222
Взрыв от лазера? Свежая партия кокса подьехала!
гость  (аноним)  16.03.2018, 17:49
Оценка:  0
гость
Может лаптем? Или балалайкой?.
гость  (аноним)  16.03.2018, 17:38
Оценка:  0
гость
Обранці ВР!!! Не пора ли НАХ выслать с Украины, всех сотрудников ФСБ в рясах, сидящих в Лавре и областях, и ФСБ-шников под дипломатическим прикрытием??! Видимо кокс начал действовать или нанюхались "Новичка", раз несут такую херню
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