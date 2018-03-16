Россияне хотят сбивать астероиды лазером

Утверждается, что технология уже создана.

Ученые из Росатома и Московского физико-технического института (МФТИ) утверждают, что разработали технологию для уничтожения астероидов, угрожающих Земле.

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Для проверки эффективности технологии ученые предложили разрушать миниатюрные копии метеоритов лазером.

Исследователи уже создали модель потенциально опасного астероида и уничтожили ее. По словам ученых, при моделировании стоит учесть размеры, форму, химический состав, плотность, пористость и жёсткость астероида.

Если направить лазерный луч, нагретый до необходимой температуры, на мини-астероид, то с моделью произойдет то же, что и с настоящим небесным телом при взрыве мощностью в три мегатонны в тротиловом эквиваленте.

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Для своих экспериментов ученые использовали копии хондритов. К этому типу относятся большинство достигающих Земли метеоритов.

После взрыва осколки небесного тела обойдут Землю или сгорят в ее атмосфере. Для точного результата необходимо просчитать последствия взрыва.