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В Сети появились фото новой Nokia 9

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Смартфон должен стать флагманом компании.
Nokia 9
Nokia 9

В Сети был опубликован "живой" снимок смартфона Nokia 9, который станет флагманским устройством финской компании. Новинка обзаведётся безрамочным дисплеем, а также "монобровью" в верхней части дисплея, как у iPhone X.

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В социальной сети Weibo появился полноценный снимок долгожданной новинки от финской компании, который во многом копирует дизайн смартфона iPhone X. В верхней части смартфона можно заметить вырез экрана, который в моду ввела корпорация Apple. Устройство оснастили сразу двумя фронтальными камерами, которые смогут обеспечить создание селфи-снимков высочайшего качества. Дизайн устройства пришёлся по душе многим поклонникам финской компании, так как, в отличие от прямых конкурентов, данный смартфон выполнен в ярко-оранжевой цветовой палитре с практически безграничным дисплеем, занимающим большую часть передней части дисплея. 

Технические специалисты полагают, что в качестве дисплея в Nokia 9 будет использована матрица типа AMOLED, отличающаяся высокой энергоэффективностью и повышенным качеством изображения. 

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Теги: Nokia, смартфон
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