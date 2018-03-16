Британский изобретатель создал пушку для стрельбы картошкой
Пневматическую пушку можно заряжать чем угодно.
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Британский изобретатель Колин Ферз усовершенствовал классическую картофельную пушку, превратив ее в мощный пневматический аппарат для метания всего, что угодно.
Пневматическая пушка для стрельбы картофелем
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Ферз ранее создавал летающий байк, самый быстрый унитаз в мире, огнемет и термопушку.
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