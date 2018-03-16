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Британский изобретатель создал пушку для стрельбы картошкой

Комментариев: 1
Пневматическую пушку можно заряжать чем угодно.
Пневмопушка Ферза
Пневмопушка Ферза

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Британский изобретатель Колин Ферз усовершенствовал классическую картофельную пушку, превратив ее в мощный пневматический аппарат для метания всего, что угодно.

Пневматическая пушка для стрельбы картофелем
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Ферз ранее создавал летающий байк, самый быстрый унитаз в мире, огнемет и термопушку.

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Теги: Колин Ферз, изобретение
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Комментариев (1)
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Осталось 300 символов
i-dmitrik    16.03.2018, 10:15
Оценка:  -1
i-dmitrik
минобороны мацковии обратилось к изобретателю с предложением тесного сотруднечества в сфере
производства метательного оружия в обмен на гражданство и квартиру в грозном
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