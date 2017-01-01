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Для уколов создали безболезненные иглы

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Микроиглы не оставляют следов и растворяются в теле.
Новые иглы растворяются в теле
Новые иглы растворяются в теле
popmech.ru

С новым методом лекарства будут по‑прежнему вводиться в тело через инъекцию, но микроиглами, которые пациент не почувствует. Иглы настолько тонкие, что под кожей они ломаются и растворяются, постепенно выпуская в организм назначенное вещество. Хотя система работает не для каждого вида лекарств, ультратонкие иглы могут доставлять те вещества, которые состоят из маленьких молекул.

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Статья об исследовании опубликована в журнале ChemRxiv, где объясняется, что иглы созданы с помощью 3D-печати и полилактида, разлагающегося термопластического материала. Чтобы достичь иглоподобной формы, иглы после печати химически протравливают. Ученые смогли создать микроиглы с наконечником всего с 1 микрометр, а также еще несколько разновидностей подобных инструментов с длиной в 400−600 микрометров. Для сравнения ширина человеческого эритроцита — около пяти микрометров.

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Конечно, все мы знаем о стандартных подкожных иглах, но они могут быть довольно болезненными, а также оставлять уродливые синяки, если укол поставлен неправильно. Новые микроиглы решают все эти проблемы одновременно: они не только делают инъекции безболезненными, но и ставить такие уколы может каждый. При этом иглы не отправляются в мусор, а полностью растворяются, решая еще и проблему с отходами.

Есть один нюанс: обыкновенные иглы дешевы, тогда как для микроигл нужно дорогое оборудование для фотолитографии. Тем не менее, результаты вдохновляют. Полученные иглы протестировали на парапленке и свиной коже и они спокойно и проткнули кожу, и растворились в соответствии с планом.

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Теги: иглы, укол
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