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NASA потеряет телескоп Kepler из-за нехватки топлива

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Космический телескоп выйдет из строя в ближайшее время.
Телескоп Кеплер выйдет из строя
Телескоп Кеплер выйдет из строя

Космический телескоп Kepler, предназначенный для поиска экзопланет, прекратит работу в ближайшие несколько месяцев из-за исчерпания топлива. Об этом сообщает NASA.

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Команда исследователей, использующих обсерваторию для наблюдения за планетными системами, планирует собрать как можно больше научных данных до того, как двигатели аппарата перестанут функционировать. После этого телескоп нельзя будет переориентировать для установления контакта с Землей.

Точное время полного израсходования топлива предсказать сложно, поскольку на Kepler отсутствуют датчики, следящие за уровнем горючего в баках. Вместо этого исследователи следят за падением давления в них и за изменением характеристик работы двигателей. Это дает лишь вероятностную оценку времени работы телескопа.

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Орбитальный телескоп Кеплер был запущен в 2009 году. В 2013 году один из двигателей телескопа вышел из строя, в результате чего была потеряна способность к точной ориентации инструмента в пространстве. Однако телескоп продолжает использоваться в рамках миссии К2, нацеленной на наблюдения за звездами в плоскости эклиптики. С помощью Kepler было обнаружено уже более трех тысяч экзопланет.

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Теги: Кеплер, NASA, Kepler
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