В США испытывают самый быстрый вертолет

Вертолет проходит наземные испытания.

Консорциум американских компаний Sikorsky и Boeing приступил к наземным испытаниям бортового оборудования, узлов и агрегатов перспективного скоростного многоцелевого вертолета SB>1 Defiant. Как пишет Defense News, параллельно завершается сборка первого летного образца вертолета, который, как ожидается, совершит первый полет в конце лета 2018 года.

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SB>1 будет предложен на тендер JMR Армии США и, если победит в нем, заменит устаревающие ударные вертолеты AH-64 Apache, многоцелевые UH-60 Black Hawk, транспортные CH-47 Chinook и разведывательные OH-58 Kiowa. Вторым участником тендера JMR станет конвертоплан V-280 Valor, разработкой которого занимается компания Bell Helicopter.

К настоящему времени программу испытаний уже прошло программное обеспечение перспективного вертолета SB>1, двигатель, трансмиссия, гидравлическая и топливная системы. Все эти системы и узлы испытывались по отдельности. Теперь они будут проверены на наземном стенде, а затем на летном прототипе.

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Как ожидается, масса SB>1 составит 13,6 тонны. Вертолет сможет развивать скорость до 250 узлов (463 километра в час) и перевозить 12 человек десанта в полной выкладке. При проектировании Defiant используются технологии, полученные при разработке демонстратора технологий скоростного вертолета-разведчика S-97 Raider. Этот аппарат совершил первый полет в конце мая 2015 года.

Новый вертолет будет построен по соосной схеме с толкающим винтом в хвостовой части. Кабина пилотов будет рассчитана на двух человек с посадкой бок о бок.

Bell Helicopter представила проект конвертоплана Valor весной 2013 года, а наземные его испытания начала в конце июля 2017-го. В декабре прошлого года аппарат совершил первый полет. Ожидается, что новый конвертоплан сможет выполнять полеты на скорости до 519 километров в час, а его боевой радиус составит 1,5 тысячи километров.